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24 декабря
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Происшествия
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Барнаульца осудили за то, что он вломился в квартиру возлюбленной

Барнаульцу вынесли приговор за незаконное проникновение в квартиру своей бывшей сожительницы. Женщина рассталась с ним, но мужчина оказался чересчур настойчивым.

Рука. Силуэт. Мужчина.
Рука. Силуэт. Мужчина.
СС0

Как выяснилось в судебном заседании, мужчина сожительствовал с потерпевшей и жил в ее квартире. После частых конфликтов на почве пристрастия барнаульца к спиртному женщина решила с ним расстаться и выгнала. Однако мужчина не хотел так просто сдаваться и однажды, когда его возлюбленная вышла из дома, против ее воли вломился в квартиру и отказался выходить. Выставить его удалось только после приезда полиции.

Известно, что барнаулец уже был судим ранее. Суд вынес мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.

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