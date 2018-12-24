Барнаульца осудили за то, что он вломился в квартиру возлюбленной

Барнаульцу вынесли приговор за незаконное проникновение в квартиру своей бывшей сожительницы. Женщина рассталась с ним, но мужчина оказался чересчур настойчивым.

Как выяснилось в судебном заседании, мужчина сожительствовал с потерпевшей и жил в ее квартире. После частых конфликтов на почве пристрастия барнаульца к спиртному женщина решила с ним расстаться и выгнала. Однако мужчина не хотел так просто сдаваться и однажды, когда его возлюбленная вышла из дома, против ее воли вломился в квартиру и отказался выходить. Выставить его удалось только после приезда полиции.

Известно, что барнаулец уже был судим ранее. Суд вынес мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.