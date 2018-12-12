Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
718

Барнаульца осудят за смерть мальчика от удара током

43-летнего жителя Барнаула осудят за гибель шестилетнего мальчика от удара током, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Электричество, кабели.
Электричество, кабели.
Открытые источники в интернете (СС0)

По данным следствия, в 2017 году в Барнауле мужчина попросил своего родственника помочь провести монтаж электропроводки.

Родственник не обладал специальными знаниями в проведении электромонтажных работ, но согласился провести проводку. Гражданин не смог должным образом организовать заземление, что привело к появлению электрического тока на металлических предметах во дворе.

В июне 2018 года 6-летний внук хозяина прикоснулся к металлической конструкции, находящейся под напряжением, и получил смертельный удар током.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость