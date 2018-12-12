Барнаульца осудят за смерть мальчика от удара током

По данным следствия, в 2017 году в Барнауле мужчина попросил своего родственника помочь провести монтаж электропроводки.
Родственник не обладал специальными знаниями в проведении электромонтажных работ, но согласился провести проводку. Гражданин не смог должным образом организовать заземление, что привело к появлению электрического тока на металлических предметах во дворе.
В июне 2018 года 6-летний внук хозяина прикоснулся к металлической конструкции, находящейся под напряжением, и получил смертельный удар током.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.