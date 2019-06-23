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Происшествия

Барнаульца отправили в колонию за психологические издевательства над матерью

Жителя Барнаула отправили в колонию за очередную угрозу убийством матери. Мужчина третировал ее и употреблял наркотики.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Ленинского района Елена Шуляк, ранее мужчину неоднократно судили за то, что он угрожал поубивать окружающих, в том числе свою мать. Его приговаривали к условным срокам. Кроме того, барнаульца судили за хранение наркотиков.

Но выводов мужчина не сделал, и в очередной раз стал проявлять агрессию к матери, угрожал ее убить и даже ударил ее по лбу. Женщина испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию. С учетом предыдущих приговоров и поведения мужчины, ему решили назначить реальное наказание — 1,5 года лишения свободы за последнее преступление и всего по совокупности 3,5 года в колонии строгого режима.

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