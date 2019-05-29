Барнаульца отправили в колонию за то, что он кидался табуретом в полицейского

Житель Барнаула отправили в колонию строгого режима за то, что он кидался табуретом в полицейского. Мужчина был пьян и пытался выгнать из дома правоохранителей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в январе 2019 года между осужденным и его матерью возник конфликт на бытовой почве. Женщина вызвала полицейских.

Ее сын, будучи в состоянии опьянения, был крайне возмущен присутствием правоохранителей. Чтобы прогнать их, он дважды с силой кинул в одного из полицейских частями деревянного табурета. Пострадавших получил легкие травмы.

Вину совершении преступления мужчина не признал. С учетом того, что он был судим и совершил новое преступление в период условного наказания, суд назначил ему 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.