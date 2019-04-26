Барнаульца подозревают в жестоком убийстве соседа топором

По версии следствия, ночью 26 апреля в коммунальной квартире в Барнауле выпивали два соседа. Возник конфликт, и один из мужчин ударил другого. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, но из-за незначительности травмы его не госпитализировали.
Мужчина вернулся домой и решил отомстить соседу. Он зашел в комнату обидчика и несколько раз ударил его топором по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Следователи решают вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.