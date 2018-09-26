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Барнаульца приговорили к 13 годам колонии за сожжение матери

36-летнего барнаульца приговорили к 13 годам в колонии строгого режима за убийство матери. Мужчина облил мать легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. Через месяц женщина скончалась в больнице, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Огонь.
Огонь.
СС0

По данным следствия, в марте 2018 года в своем доме мужчина вместе с матерью и двумя знакомыми распивали спиртное. Во время застолья мать и сын ссорились.

Когда все легли отдыхать, сын облил лежащую на диване мать легковоспламеняющейся жидкостью, поджог лист бумаги и кинул в женщину. С ожогами головы и тела ее доставили в больницу. Там через месяц женщина умерла от полученных травм.

Обвиняемый свою вину не признавал. В ходе следствия он утверждал, что мать получила ожоги в тот момент, когда разжигала печку.

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