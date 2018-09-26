В центре Барнаула собираются снести здание, засветившееся в деле экс-мэра Савинцева

Снести трехэтажное офисное здание, расположенное в центре Барнаула, и передать освобожденный участок администрации города, обязана фирма «Технология». Такое решение вынес арбитраж 24 сентября по иску мэрии. Участок под зданием фигурировал в уголовном деле экс-мэра Барнаула.

Выделен незаконно

Здание на ул. Пролетарской, 89 (наискосок от главного здания УФНС) построено в конце 2014 года. В материалах судов оно фигурирует как офисное, но с момента ввода его так ни разу и не эксплуатировали.

Пока фирма-арендатор участка добивалась его узаконения (а оно считалось самовольной постройкой), следком возбудил уголовное дело на тогдашнего мэра Барнаула Игоря Савинцева. И участок под зданием фигурировал в материалах следствия как незаконно выделенный — без аукциона.

Суд по уголовному делу Игоря Савинцева признал позицию следствия обоснованной. А из этого вытекала и необходимость вернуть участок городу в первоначальном состоянии. То есть без здания.

Судились больше года

Но решения о его сносе мэрия добивалась больше года. Это было непросто: фирма «Технология» узаконила здание в арбитраже еще в 2015 году — тогда суд признал за ней право собственности на него.

Причем в том решении суда было указано: здание не создает угрозы жизни и здоровью людей, соответствует градостроительному регламенту зоны и целевое назначение участка не нарушает.

В итоге для получения судебного решения о сносе и возврате участка городу мэрии пришлось пересматривать вердикт суда от 2015 года по вновь открывшимся обстоятельствам. И вот теперь решение о сносе вынесено — пока лишь в первой инстанции.

Если оно устоится в апелляции, фирма-арендатор участка «Технология» обязана будет его освободить и передать городу по акту приема-передачи в течение 10 дней после сноса.

Другие участки

Кроме участка на Пролетарской в деле Игоря Савинцева фигурировали еще два незаконно выделенных — на ул. Никитина, 116 (около 1 тыс. кв. метров, не застроен) и Змеиногорском тракте, 83 (на нем расположена гостиница — в деле экс-мэра ее называли коттеджем Максима Савинцева, сына экс-мэра).

Здание гостиницы в Барнауле на Змеиногорском тракте , 83 на суде по уголовному делу называли коттеджем Максима Савинцева. Анна Зайкова

Первый выделен все той же «Технологии», второй — фирме «Транс-Инвест». Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу в Омске (ул. Гагарина, 2), их единственный учредитель — Владимир Пальшин.

Пальшин не был фигурантом уголовного дела Игоря Савинцева, при этом обвинение полагало: реальными владельцами фирм были дети экс-мэра.

По каждому из этих участков мэрия судилась отдельно, и решения об их возврате городу вынесены еще в конце 2017 года. При этом «Транс-Инвест» должна снести здание гостиницы на Змеиногорском тракте, 83.

Оба решения устоялись в апелляции. Однако фирмы продолжают его оспаривать — жалобы в Верховный суд поданы, но еще не рассмотрены.