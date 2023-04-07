7 апреля
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Происшествия

Барнаульца с многочисленными переломами госпитализировали после ДТП

38-летний водитель из Барнаула перевернулся на машине в Улаганском районе Республики Алтай вечером 5 апреля, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП.
ДТП.
ГУ МВД по Республике Алтай

Барнаулец превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет.

Мужчину доставили в Акташскую больницу с многочисленными переломами ребер и грудной клетки. У него также взяли кровь на алкоголь.

В ведомстве отметили, что водитель не был пристегнут.

На пострадавшего составили протокол об административном правонарушении за выезд на встречную полосу. Кроме того, вынесли постановление за управление с не пристегнутым ремнем безопасности.

Ранее стали известны подробности серьезного ДТП в Барнауле. Пострадала 66-летняя водитель одной из легковушек.

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