Барнаульца судят за ДТП с двумя погибшими на новосибирской трассе

Ночью 10 марта 2020 года мужчин за рулем Toyota Estima на 1132 км автодороги Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе области при обгоне двух автомобилей не учел дорожные условия.
Автомобиль на встречке врезался в Renault, который потом столкнулся с грузовиком MAN и Kenworth.
Пассажир Toyota Estima скончался на месте, водитель автомобиля Kenworth умер в больнице Барнаула. Водитель и пассажир Renault получили тяжелые травмы.
Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.
Уголовное дело рассмотрит Барабинский районный суд Новосибирской области.