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20 февраля
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Происшествия

Барнаульца судят за ДТП с двумя погибшими на новосибирской трассе

32-летнего жителя Барнаула будут судить в Новосибирской области по обвинению в смертельном ДТП, сообщила прокуратура НСО.

ДТП на 1132-м км автодороги Р-254.
ДТП на 1132-м км автодороги Р-254.
vk.com/act54

Ночью 10 марта 2020 года мужчин за рулем Toyota Estima на 1132 км автодороги Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе области при обгоне двух автомобилей не учел дорожные условия.

Автомобиль на встречке врезался в Renault, который потом столкнулся с грузовиком MAN и Kenworth.

Пассажир Toyota Estima скончался на месте, водитель автомобиля Kenworth умер в больнице Барнаула. Водитель и пассажир Renault получили тяжелые травмы.

Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Уголовное дело рассмотрит Барабинский районный суд Новосибирской области.

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