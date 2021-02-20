Барнаульца судят за ДТП с двумя погибшими на новосибирской трассе

32-летнего жителя Барнаула будут судить в Новосибирской области по обвинению в смертельном ДТП, сообщила прокуратура НСО.

Ночью 10 марта 2020 года мужчин за рулем Toyota Estima на 1132 км автодороги Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе области при обгоне двух автомобилей не учел дорожные условия.

Автомобиль на встречке врезался в Renault, который потом столкнулся с грузовиком MAN и Kenworth.

Пассажир Toyota Estima скончался на месте, водитель автомобиля Kenworth умер в больнице Барнаула. Водитель и пассажир Renault получили тяжелые травмы.

Виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Уголовное дело рассмотрит Барабинский районный суд Новосибирской области.