Барнаульца задержали за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ

Ведомство получило информацию о том, что мужчина незаконно торгует оружием и боеприпасами.
«В целях проверки данных сведений проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых мужчина незаконно продал пистолет ПМ (модифицированный из сигнального пистолета Р-370) и 9 патронов калибра 9×18 мм, пригодных для производства выстрела. При совершении сделки житель региона также предложил „покупателю“ взрывчатое вещество собственного производства», — сообщает ведомство.
На следующую встречу мужчина принес взрывчатое вещество, изготовленное кустарным способом, массой около 1 килограмма, которое незаконно сбыл «клиенту». После этого его задержали.
На рабочем месте барнаульца также нашли боевой пистолет ПМ (модифицированный из сигнального пистолета Р-411), 375 граммов взрывчатого вещества, 29 патронов калибра 9×18 мм, 12 составных деталей огнестрельного оружия, а также самодельное взрывное устройство
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК России (незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчину арестовали на два месяца, ему предъявлено обвинение.