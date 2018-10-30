Барнаульца засунули в сумку и похитили, чтобы получить его квартиру

В Барнауле вынесли приговор в отношении трех местных жителей, которые похитили человека ради его квартиры, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что в апреле 2017 года трое подсудимых, чтобы заполучить квартиру барнаульца, проникли к нему домой под видом работников коммунальных служб. Они избили и связали потерпевшего, забрали у него ценное имущество и ювелирные украшения.

Злоумышленники требовали от барнаульца переоформить квартиру стоимостью около 1,3 млн рублей, а после заставили залезть в сумку и таким образом вывезли его в пригород.

Мужчине удалось освободиться, и он обратился в правоохранительные органы. После этого похитителей задержали. Незаконную сделку по отчуждению жилья предотвратили.

Суд назначил подсудимым наказание в виде 7 лет 6 месяцев, 8 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.