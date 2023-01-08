Барнаульцам пришлось спасаться от пожара через окно

Утром 8 января появилось сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Воровского в Барнауле. Прибывшее спасатели обнаружили плотное задымление в одном из подъездов.

Возникла угроза жизни и здоровью. В ходе разведки обнаружили, что горят вещи и мебель в одной из квартир на втором этаже. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня.



Параллельно при помощи трехколенной пожарной лестницы три человека выбрались через оконный проем со второго этажа. Еще 12 человек из других квартир вышли самостоятельно.



Пожар потушили, никто не пострадал.

Днем ранее эвакуироваться пришлось посетителям одного из гриль-баров Барнаула. Оказалось, что на кухне заведения загорелась вытяжка.