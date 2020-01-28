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Происшествия

Барнаульцам продавали несуществующие авиабилеты

Жительница Барнаула думала, что купила билет в Москву, но улететь так и не смогла, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю. Выгодное предложение оказалось обманом.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

60-летняя женщина искала в сети авиабилеты по маршруту Барнаул-Москва и на одном из онлайн-сервисов обнаружила выгодное предложение.

Она внесла в форму на сайте реквизиты своей банковской карты, после чего со счета списалось более 28 тысяч рублей, но электронные версии билетов на свою почту она так и не получила.

В списке пассажиров женщины тоже не оказалось, а сайт оказался заблокирован. Женщина поняла, что стала жертвой виртуальных мошенников и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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