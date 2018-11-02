Барнаульцев будут судить за организацию и проведение азартных игр

Двух жителей Алтайского края обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр в Барнауле, пишет СУ СКР по региону.

По данным следствия, в июне 2017 года 42-летний обвиняемый арендовал нежилое помещение в Барнауле и оборудовал его для проведения нелегальных игр в покер. Затем он нашел 34-летнего крупье, который за деньги лично согласился проводить азартные игры.

До мая 2018 года обвиняемые незаконно организовывали и проводили игры в покер с использованием игрового оборудования, — отмечают в ведомстве.

Вскоре деятельность злоумышленников пресекли.

Во время предварительного следствия мужчины полностью признали вину в содеянном. Известно, что сам организатор азартных игр ранее привлекался к уголовной ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.