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3 ноября
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Барнаульцев будут судить за организацию и проведение азартных игр

Двух жителей Алтайского края обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр в Барнауле, пишет СУ СКР по региону.

Азартные игры. Казино. Покер.
Азартные игры. Казино. Покер.
открытые источники в интернете

По данным следствия, в июне 2017 года 42-летний обвиняемый арендовал нежилое помещение в Барнауле и оборудовал его для проведения нелегальных игр в покер. Затем он нашел 34-летнего крупье, который за деньги лично согласился проводить азартные игры.

До мая 2018 года обвиняемые незаконно организовывали и проводили игры в покер с использованием игрового оборудования, — отмечают в ведомстве.

Вскоре деятельность злоумышленников пресекли.

Во время предварительного следствия мужчины полностью признали вину в содеянном. Известно, что сам организатор азартных игр ранее привлекался к уголовной ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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