Барнаульцев эвакуировали из горящей открытым огнем многоэтажки

ЧП произошло по адресу Гущина, 169. Очевидцы рассказывают, что вспыхнула сначала квартира на восьмом этаже, затем пламя перекинулось на девятый.
Спасательные и медицинские службы прибыли на место оперативно.
Как сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул», из горящих помещений спасатели эвакуировали 15 человек, двое из которых дети. Пострадавших нет.
Напомним, сильный пожар произошел в Барнауле на прошлой неделе. Возгорание случился в квартире на втором этаже многоэтажки на Павловском тракте, 76а.
Спасатели эвакуировали из дома 24 человек. Пожарные машины с трудом заехали в заставленный автомобилями двор.