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10 февраля
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Происшествия

Барнаульцев эвакуировали из горящей открытым огнем многоэтажки

Вечером 10 февраля в Барнауле произошел сильный пожар. Выгорело несколько квартир на двух этажах многоэтажного дома.

Пожар в барнаульской многоэтажке на улице Гущина
Пожар в барнаульской многоэтажке на улице Гущина
https://vk.com/incident22

ЧП произошло по адресу Гущина, 169. Очевидцы рассказывают, что вспыхнула сначала квартира на восьмом этаже, затем пламя перекинулось на девятый.

Спасательные и медицинские службы прибыли на место оперативно.

Как сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул», из горящих помещений спасатели эвакуировали 15 человек, двое из которых дети. Пострадавших нет.

Напомним, сильный пожар произошел в Барнауле на прошлой неделе. Возгорание случился в квартире на втором этаже многоэтажки на Павловском тракте, 76а.

Спасатели эвакуировали из дома 24 человек. Пожарные машины с трудом заехали в заставленный автомобилями двор.

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