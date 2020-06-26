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Происшествия

Барнаульцы примкнули к крупной «валютной» ОПГ

Члены организованной преступной группы незаконно вывели за рубеж более 240 млн рублей. Подозреваемых вычислили сотрудники ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. Среди подозреваемых оказались жители Барнаула и Новосибирска.

Финансы, биржа, курс валют.
Финансы, биржа, курс валют.
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Как пишет «Интерфакс», 50-летний организатор ОПГ привлек к делу с десяток жителей Новосибирска и Барнаула в возрасте от 40 до 60 лет, имеющих необходимые познания в сфере проведения валютных операций, бухгалтерского учета и внешнеэкономической деятельности.

Для своих махинаций они открыли валютные счета в двух новосибирских банках. В незаконных переводах на счета иностранных компаний в КНР, Корее, Болгарии и Кыргызской Республике задействовали около 20 подконтрольных фирм, заключили несколько десятков фиктивных внешнеторговых контрактов.

Подозреваемые использовали фальшивые печати, отсканированные оттиски подписей директоров иностранных компаний и их реквизиты.

Таможня возбудила в общей сложности 13 уголовных дел, сообщили в ведомстве. Участникам «валютной» группировки грозит до десяти лет тюрьмы.

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