Барнаульцев всполошило скопление пожарных в центре города

Как сообщила altapress.ru очевидица, сотрудники МЧС приехали на вызов к дому № 150.
«Предположительно, произошло задымление или возгорание в нежилом помещении на первом этаже», — рассказала собеседница.
Сразу несколько пожарных расчетов прибыли к барнаульской высотке по улице Партизанской под вечер воскресенья, 20 июня.
Как сообщила altapress.ru очевидица, сотрудники МЧС приехали на вызов к дому № 150.
«Предположительно, произошло задымление или возгорание в нежилом помещении на первом этаже», — рассказала собеседница.
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