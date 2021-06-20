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Происшествия

Барнаульцев всполошило скопление пожарных в центре города

Сразу несколько пожарных расчетов прибыли к барнаульской высотке по улице Партизанской под вечер воскресенья, 20 июня.

Пожарные у дома №150 по улице Пролетарской.
Пожарные у дома №150 по улице Пролетарской.
altapress.ru.

Как сообщила altapress.ru очевидица, сотрудники МЧС приехали на вызов к дому № 150.

«Предположительно, произошло задымление или возгорание в нежилом помещении на первом этаже», — рассказала собеседница.

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