Барнаульцев взламывают в соцсетях и обманывают на деньги

На такую уловку попалась жительница Барнаула, у которой неизвестные похитили 8 тысяч рублей. В социальной сети ей пришло сообщение от приятельницы с просьбой перевести на карту деньги. Она согласилась, перевела и только потом позвонила подруге.
Выяснилось, что та денег не просила, а ее страницу в соцсети взломали.
В таких ситуациях полицейские рекомендуют незамедлительно связаться со знакомым и уточнить, действительно ли ему нужна помощь. Если выяснится, что страницу взломали, нужно обратиться к администраторам социальной сети.
Также нужно быстро сменить пароли в аккаунте, электронном почтовом ящике, регулярно обновлять антивирус.