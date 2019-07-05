Барнаульцев взламывают в соцсетях и обманывают на деньги

В полицию поступают заявления от барнаульцев, которые столкнулись с обманом в соцсетях. Их аккаунты взламывают и просят в долг деньги у родственников и знакомых, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На такую уловку попалась жительница Барнаула, у которой неизвестные похитили 8 тысяч рублей. В социальной сети ей пришло сообщение от приятельницы с просьбой перевести на карту деньги. Она согласилась, перевела и только потом позвонила подруге.

Выяснилось, что та денег не просила, а ее страницу в соцсети взломали.

В таких ситуациях полицейские рекомендуют незамедлительно связаться со знакомым и уточнить, действительно ли ему нужна помощь. Если выяснится, что страницу взломали, нужно обратиться к администраторам социальной сети.

Также нужно быстро сменить пароли в аккаунте, электронном почтовом ящике, регулярно обновлять антивирус.