Барнаульцы делятся снимками «деревопада», аварийные службы устраняют последствия

После внезапной стихии из «пыльной бури» и сухих грозовых разрядов жители Барнаула стали выкладывать в соцсети фото причиненного ущерба.

В основном, деревья и массивные ветки не выдержали порывов ветра и обрушились на автомобили.

Очевидцы паблика Barnaul 22 указали следующие адреса — Малахова, 72, Сизова, 26, пересечение Попова и Гущина, Шукшина, 2, другие адреса.

При этом очевидцы заметили на ул. Малахова и работающий строительный кран во время разгулявшейся стихии.

«По информации управления ГО ЧС, во время грозы из-за порывов ветра произошел ряд происшествий связанных с падением веток деревьев на улицах Барнаула и точечными отключениями электроснабжения в пригородных поселках города. Аварийные бригады и управляющие компании работают над устранением последствий. Пострадавших нет», — говорится в сообщении мэрии.