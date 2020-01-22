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23 января

Барнаульцы и бийчане зарубились в соцсетях по поводу ДТП со сбитой женщиной

Подписчики пабликов «Barnaul 22» и «Инцидент Бийск» в соцсети «ВКонтакте» бурно обсуждают, кто был прав и неправ в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Бийске. Автобус занесло и он «кормой» сбил пешехода — женщину.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова.

ДТП произошло на улице Социалистической в Бийске, сообщает «Инцидент Бийск». На видео заметно, женщина пытается перейти дорогу в месте, где установлен знак (пешеходный переход). Водитель иномарки останавливается, чтобы ее пропустить. Но тут на встречную полосу вылетает ехавший сзади ПАЗик.

Женщина жива, но получила серьезные травмы и госпитализирована в ЦГБ. В соцсети утверждается, что водителя уже привлекали к ответственности за то, что не пропустил пешехода.

Подписчики соцсетей комментируют это видео бурно и противоречиво. И в Барнауле, и в Бийске.

Одни, как и автор поста, ругают «этих гонщиков на автобусах». Другие их оправдывают, говоря, что у водителей общественного транспорта очень жесткие графики работы. Но если бы не гололед, такого инцидента бы не случилось.

Он затормозил, но вследствие плохого сцепления с дорогой не смог своевременно остановиться. То что он отвернул от впереди идущего автомобиля, так это водительская привычка уйти от столкновения в экстренных ситуациях, пишет один из подписчиков паблика «Инцидент Бийск».

Третьи, однако, добавляют: «чем он думал, не соблюдая дистанцию на такой дороге» и не сберег ли он, сбивая женщину, автобус?

Но некоторые считают, что виновата женщина — в такой ситуации ей явно надо было бы подождать, пока проедут машины.

Ни в коем случае не защищаю водителя автобуса но… Видно, что водитель моргал фарами и давал понять что не успеет остановится.
И извините еще раз, но девушка тоже не слабо «лицом щелкала». Там как минимум дважды убежать можно было, а не стоять, ждать пока собьёт. Женщине скорейшего выздоровления!

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