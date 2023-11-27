Барнаульцы обнаружили столб, который вот-вот упадет

Жители Барнаула жалуются на столб, который находится в аварийном состоянии, сообщает "Инцидент Барнаул".

Столб находится по адресу ул. 50 лет СССР, в районе дома №8. Горожанин отмечает, что арматура ржавеет, а бетон крошится.

Пешеходы боятся, что однажды столб рухнет. Такое случилось накануне — фонарный столб упал на автобус в Барнауле.