Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Барнаульцы обнаружили странный круг из черепов в роще на краю города

Житель Барнаула наткнулся за загадочный круг из черепов животных в роще напротив ипподрома. О своей находке он рассказал в сообществе Barnaul22.

Круг из черепов животных в Барнауле.
Круг из черепов животных в Барнауле.
https://vk.com/barneos22

Как сообщает автор снимков, «интересное место» он нашел в роще напротив ипподрома во время прогулки с собакой.

Барнаульцы попытались предположить в комментариях, кто и зачем мог разложить останки животных.

Круг из черепов животных в Барнауле.
Круг из черепов животных в Барнауле.
vk.com/barneos22

Большинство версий сводятся к тому, что на том месте сатанисты проводили обряд. Так же комментаторы предположили, что там проходили отборочные испытания на «Битву экстрасенсов», баловались школьники или просто у кого-то из горожан «были черепа и свободное время».

Отметим, что ровно год назад на том же месте барнаульцы обнаружили похожую находку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость