Барнаульцы обнаружили странный круг из черепов в роще на краю города

Житель Барнаула наткнулся за загадочный круг из черепов животных в роще напротив ипподрома. О своей находке он рассказал в сообществе Barnaul22.

Как сообщает автор снимков, «интересное место» он нашел в роще напротив ипподрома во время прогулки с собакой.

Барнаульцы попытались предположить в комментариях, кто и зачем мог разложить останки животных.

Круг из черепов животных в Барнауле. vk.com/barneos22

Большинство версий сводятся к тому, что на том месте сатанисты проводили обряд. Так же комментаторы предположили, что там проходили отборочные испытания на «Битву экстрасенсов», баловались школьники или просто у кого-то из горожан «были черепа и свободное время».

Отметим, что ровно год назад на том же месте барнаульцы обнаружили похожую находку.