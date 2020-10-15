Барнаульцы обнаружили странный круг из черепов в роще на краю города

Как сообщает автор снимков, «интересное место» он нашел в роще напротив ипподрома во время прогулки с собакой.
Барнаульцы попытались предположить в комментариях, кто и зачем мог разложить останки животных.
Большинство версий сводятся к тому, что на том месте сатанисты проводили обряд. Так же комментаторы предположили, что там проходили отборочные испытания на «Битву экстрасенсов», баловались школьники или просто у кого-то из горожан «были черепа и свободное время».
Отметим, что ровно год назад на том же месте барнаульцы обнаружили похожую находку.