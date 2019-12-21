«Это у нас в крови». Барнаульцы обсуждают в соцсетях негодяя, срубившего елку у остановки

Барнаульцы активно обсуждают на площадке сообщества Barnaul22 действия человека, срубившего елку на ул. Малахова возле остановки «Кристалл». Как обычно, от обвинений виновника в дурном воспитании дискуссия дошла до утверждений о нищете барнаульцев и, наоборот, нежелании некоторых из них впахивать.

Что произошло

В Барнауле на ул. Малахова у остановки «Кристалл» были высажены ёлки. Как утверждает автор поста — красивые! Но на днях «какой-то негодяй спилил ёлку», которая предавала атмосферу праздника.

«Люди, что с вами такое»? — задает риторический вопрос автор поста.

Трудолюбивые не могут быть бедными

«Во всем виновата власть», — иронизирует один из подписчиков паблика. «В нищите, да, виновата», — серьезно отвечает другой. Часть подписчиков говорят и о дороговизне елок: «За такую елочку и убить можно», — то ли шутя, то ли всерьез утверждает третий.

Подписчики по имени Геннадий считает, что в своей нищете люди виноваты сами — они не хотят работать и зарабатывать. Сам он второй месяц ищет водителя на грузовика и зарплатой 60−70 тыс. рублей. Но там надо работать.

«Знаете распространённый ответ уже трудоустроенных водителей на моё предложение? Да лучше тут буду работать за двадцатку — до обеда поездил, потом в домино поиграл и домой, а у тебя работать надо! Ни одного трудолюбивого нищего человека не знаю… Только нытики», — утверждает Геннадий.

На и на этот железный, казалось бы, аргумент, находится ответ: «Ты не работника ищешь скорей всего, а жителя в грузовик».

Это у нас в крови

Другие видят в этом не материальную подоплеку, называют похитителя негодяем, гнилой личностью и деградантом.

«Дело не в нищете. Это у нас в крови. В моей жизни был такой случай: приезжаю как-то на дачу, а там мою вишню собирают (то бишь воруют). Я узнал их, состоятельные люди. Городок маленький, многие друг друга знают. Знаю, что они могут купить этой несчастной вишни хоть вагон, но нет, халява видимо покоя не даёт, — рассказывает Лев.

В общем, мнений много и обсуждение продолжается.