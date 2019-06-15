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Происшествия

Барнаульцы открыли магазин наркотиков и сбыли 680 партий

Два барнаульца создали интернет-магазин по продаже наркотиков и проработали таким образом более четырех месяцев. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Партия наркотиков.
Партия наркотиков.
54.мвд.рф

Как рассказал старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края Владимир Анисимов, обвиняемые изначально приобретали наркотики через тайники-закладки. Потом они формировали розничные тайники на территории Барнаула, и информацию об этом размещали в созданном ими интернет-магазине.

Таким образом за четыре месяца обвиняемым удалось сбыть 680 партий наркотических средств и получить 2,3 млн рублей прибыли.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере, организованной группой (ст. 228.1 УК РФ). Максимальное наказание, которое им грозит — до 20 лет лишения свободы.

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