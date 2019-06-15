Барнаульцы открыли магазин наркотиков и сбыли 680 партий

Два барнаульца создали интернет-магазин по продаже наркотиков и проработали таким образом более четырех месяцев. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как рассказал старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края Владимир Анисимов, обвиняемые изначально приобретали наркотики через тайники-закладки. Потом они формировали розничные тайники на территории Барнаула, и информацию об этом размещали в созданном ими интернет-магазине.

Таким образом за четыре месяца обвиняемым удалось сбыть 680 партий наркотических средств и получить 2,3 млн рублей прибыли.

Участникам преступной группы предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере, организованной группой (ст. 228.1 УК РФ). Максимальное наказание, которое им грозит — до 20 лет лишения свободы.