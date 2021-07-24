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Происшествия

Барнаульцы отогнули решетку на окне и спасли из пожара женщину с детьми

В Барнауле до приезда пожарных жители многоэтажного дома спасли из огня двух детей и женщину, сообщает «Инцидент Барнаул».

Женщину с детьми спасли из пожара в Барнауле.
Женщину с детьми спасли из пожара в Барнауле.
кадр из видео.

Возгорание произошло вечером 24 июля — в квартире на первом этаже дома № 13 по улице Глушкова.

«Сами отогнули решетку на окне и освободили детей и женщину из огня. Все живы», — рассказал очевидец.

Как уточняет алтайское МЧС, до прибытия пожарных подразделений из горящей квартиры очевидцы через окно спасли женщину и двух детей (4 и 5 лет).

«Дым стремительно распространялся на расположенные выше этажи, спасатели приступили к эвакуации людей из опасной зоны. Из квартир над очагом пожара были эвакуированы 25 человек, из которых 10 детей», — рассказали в ведомстве.

Возгорание заняло 15 кв. метров — пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель. Эксперты выясняют причины пожара.

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