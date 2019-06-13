Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В День России барнаульцы выпивали и дрались

Празднование Дня России 12 июня в Барнауле не обошлось без пьяных драк. О нескольких случаях местные жители написали в соцсетях. Комментаторы признают, что это «жалкое зрелище».

Алкоголь.
Алкоголь.
Михаил Хаустов

Подвыпивший парень в трусах со словами «так высоко, обалдеть» прыгнул с моста в Барнаулку, пишет «Инцидент Барнаул». Когда он упал в реку, толпа охнула. Как только он показался из воды, «зрители» аплодировали.

По словам очевидцев, на озере за садоводством «Озерное» толпа подростков лет 12 «пили водку из горла, запивая это пивом». Некоторые самостоятельно не могли встать, но шли купаться, уверяют свидетели развлечений.

На Потоке в Барнауле местные «тусовщики» не поделили бутылку и побили самого буйного, пишут в Barnaul22, где опубликовано видео. Спустя несколько минут он вернулся с монтировкой и принялся крушить всех окружающих, сообщают жители.

Напомним, что культурно барнаульцы отдыхали на набережной Оби и Речном вокзале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость