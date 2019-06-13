В День России барнаульцы выпивали и дрались

Празднование Дня России 12 июня в Барнауле не обошлось без пьяных драк. О нескольких случаях местные жители написали в соцсетях. Комментаторы признают, что это «жалкое зрелище».

Подвыпивший парень в трусах со словами «так высоко, обалдеть» прыгнул с моста в Барнаулку, пишет «Инцидент Барнаул». Когда он упал в реку, толпа охнула. Как только он показался из воды, «зрители» аплодировали.

По словам очевидцев, на озере за садоводством «Озерное» толпа подростков лет 12 «пили водку из горла, запивая это пивом». Некоторые самостоятельно не могли встать, но шли купаться, уверяют свидетели развлечений.

На Потоке в Барнауле местные «тусовщики» не поделили бутылку и побили самого буйного, пишут в Barnaul22, где опубликовано видео. Спустя несколько минут он вернулся с монтировкой и принялся крушить всех окружающих, сообщают жители.

Напомним, что культурно барнаульцы отдыхали на набережной Оби и Речном вокзале.