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1 августа
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Происшествия

Барнаульцы потеряли деньги после просьбы друзей в соцсетях

В полицию Барнаула обратились люди, которые откликнулись в соцсетях на просьбу родных или друзей одолжить деньги и потеряли крупные суммы. Оказалось, что их аккаунты были взломаны, а рассылкой сообщений занимался незнакомый человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

Накануне на такую уловку попалась 19 летняя девушка, у которой злоумышленники похитили около 6 тыс. рублей. В социальной сети ей пришло сообщение от сестры с просьбой занять деньги.

Горожанка перевела сумму на банковскую карту и только потом позвонила родственнице и сообщила, что откликнулась на просьбу. Но та ответила, что денег не просила и что страница в соцсети взломана.

В таких ситуациях сотрудники полиции рекомендуют незамедлительно связаться со знакомыми и уточнить, действительно ли ему нужна помощь.

Если страницу взломали, обратитесь к администраторам соцсети. Незамедлительно измените пароли, регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на компьютере или смартфоне.

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