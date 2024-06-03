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Происшествия

Барнаульцы пожаловались на грязный и замусоренный людьми сквер, который построили за 22,5 млн рублей

Жители Барнаула пожаловались на переполненный урны и помеченные голубиным пометом плитки в сквере на ул. Панфиловцев, 22.

Мэрия рассказала, когда достроит пешеходный фонтан в Барнауле.
Мэрия рассказала, когда достроит пешеходный фонтан в Барнауле.
Пресс-центр администрации города Барнаула.

Напомним, сквер на Панфиловцев обустраивали по федеральной программе в 2019 году. На него выделили 22,5 млн рублей.

В сквере сделали первый в городе пешеходный фонтан: 26 струй высотой до шести метров. Вокруг него поставили лавочки, неподалеку организовали детскую площадку.

Фонтан пришлось доработать — вода утекала в детскую зону.

Работами, кстати, занимался ныне сидящий в СИЗО Антон Шеломенцев.

На что жалуются барнаульцы

«Плитка вся в помете голубином. Горку большую как разобрали, так она и стоит, песочницу убрали совсем полусломанную. Сколько денег выделялось на этот проект и во что это все превратилось», — написали барнаульцы.

Горожане призывают администрацию Индустриального района и мэрию принять меры.

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