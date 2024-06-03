Барнаульцы пожаловались на грязный и замусоренный людьми сквер, который построили за 22,5 млн рублей

Напомним, сквер на Панфиловцев обустраивали по федеральной программе в 2019 году. На него выделили 22,5 млн рублей.
В сквере сделали первый в городе пешеходный фонтан: 26 струй высотой до шести метров. Вокруг него поставили лавочки, неподалеку организовали детскую площадку.
Фонтан пришлось доработать — вода утекала в детскую зону.
Работами, кстати, занимался ныне сидящий в СИЗО Антон Шеломенцев.
На что жалуются барнаульцы
«Плитка вся в помете голубином. Горку большую как разобрали, так она и стоит, песочницу убрали совсем полусломанную. Сколько денег выделялось на этот проект и во что это все превратилось», — написали барнаульцы.
Горожане призывают администрацию Индустриального района и мэрию принять меры.
Самое важное - в нашем Telegram-канале