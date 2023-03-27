27 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульцы пожаловались на переполненный общественный транспорт

Жители Барнаула недовольны работой автобуса по маршруту № 20. Об этом они написали в сообществе Barnaul 22.

Автобус №20.
Автобус №20.
"Barnaul 22"

По словам горожан, интервал между автобусами составляет от 10 до 20 минут.

Из-за этого транспорт приезжает переполненным. Люди стоят настолько плотно друг к другу и к дверям, что новые пассажиры не могут втиснуться в салон.

Приходится ожидать следующий — еще 10−20 минут. Но и он может приехать переполненным.

«То есть оплату мы до 30 рублей подняли, а количество автобусов и качество обслуживания упало, это как?» — задаются вопросом барнаульцы.

Ранее сгорел автобус, в котором находились 10 сибиряков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость