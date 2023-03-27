Жители Барнаула недовольны работой автобуса по маршруту № 20. Об этом они написали в сообществе Barnaul 22.

По словам горожан, интервал между автобусами составляет от 10 до 20 минут.

Из-за этого транспорт приезжает переполненным. Люди стоят настолько плотно друг к другу и к дверям, что новые пассажиры не могут втиснуться в салон.

Приходится ожидать следующий — еще 10−20 минут. Но и он может приехать переполненным.

«То есть оплату мы до 30 рублей подняли, а количество автобусов и качество обслуживания упало, это как?» — задаются вопросом барнаульцы.

Ранее сгорел автобус, в котором находились 10 сибиряков.