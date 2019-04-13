Барнаульцы пригнали «Урал», что не дать «Кинзе и мяте» поставить летнюю веранду

10 апреля на улице Лазурной у заведения «Кинза и мята» начали монтировать летнюю веранду. Жильцы ближайших домов возмутились и сдвинули конструкцию, а на ее место припарковали грузовик «Урал». Они беспокоятся, что посетители веранды будут шуметь, а сама она помешает пешеходам и автомобилистам. Представители общепита отвергают эти претензии.

Почему пристройка помешала жителям

Летнее кафе хотят поставить рядом со зданием «Кинзы и Мяты», на одном из въездов в квартал 2000. Пристройка размерами 6 на 17 метров должна занять тротуар и часть внутриквартального проезда.

Планы компании возмутили жителей соседнего дома по адресу ул. Лазурная, 11. Они считают, что шумные компании на летней веранде будут мешать им спать. Особенно в жаркие дни, когда окна большинства квартир открыты, говорит один из жителей дома Вячеслав Курильский.

Другая претензия к «Кинзе и мяте» — из-за веранды проезд останется узким. Это при том, что выезд из квартала оживленный: машины здесь проезжают ежеминутно. Многих беспокоит, что из-за нового объекта в квартал не сможет въехать пожарная машина. Пешеходы же вынуждены будут выходить на дорогу, чтобы обойти веранду, продолжает он.

Жители дома по ул. Лазурная 11 против строительства летней веранды «Кинзы и мяты». altapress.ru

Курильский рассказывает, что жители недовольны настолько, что собралась группа из трех десятков мужчин и отодвинула металлоконструкции, которые лежали у бара. На освободившееся место один из местных пригнал автокран «Урал».

Жалоб от жильцов действительно поступает много, подтвердил директор управляющей компании «ЖКИ» Владимир Телегин. По его словам, большинство жителей дома № 11 по Лазурной готовы подписать петиции против летнего кафе. УК написала обращения в администрации района и города с просьбой разобраться в ситуации. Проблемой также заинтересовались в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Активисты выясняют, есть ли у бизнесменов право устанавливать веранду.

Что отвечает компания

«Кинза и Мята» имеет право установить временную конструкцию на участке земли, которая находится в собственности компании. Об этом altapress.ru рассказал представитель компании, который попросил не называть его имя.

Он сообщил, что у компании есть акт кадастровых инженеров. Спикер компании подтверждает, что границы участка вынесены верно. Согласований с властями на установку временного сооружения не требуется, в управляющую компанию представители заведения предупреждали о своих намерениях в начале февраля. В своем письме они попросили помочь организовать движение пешеходов, но в ответ лишь получили просьбу отказаться от своих планов, говорит собеседник.

Также он прокомментировал претензии жителей.

Жители дома по ул. Лазурная 11 против строительства летней веранды «Кинзы и мяты». altapress.ru

Тротуар. Представитель «Кинзы и мяты» указывает на то, что в проекте планировки квартала никакого тротуара не было. Но его организовали, и случилось это еще до того, как «Кинза Лазурная» приобрела участок в собственность в 2018 году. А на противоположной стороне проезда также есть пешеходная дорожка.

представитель компании «Кинза Лазурная»:

Мы предлагали организовать движение пешеходов по другому участку. Но нам ответили, что это нарушит права собственников этих участков. А то, что наши конституционные права собственности нарушаются, это их не волнует. Что за двойные стандарты?

Ширина проезда. Проезд для пожарной техники по нормативам должен быть не менее 4,2 метра. У веранды же будет больше — не менее 5 метров, сказал представитель «Кинзы и мяты». Он добавил, что когда на проезде паркуются машины с обоих сторон, проезд остается около 3 метров, и сейчас это никого не волнует.

представитель компании «Кинза Лазурная»:

Чем летняя веранда хуже, чем два ряда припаркованных автомобилей или оставленный как попало грузовик, из которого капает масло и портит экологию во дворе? Места они занимают примерно одинаково.

Шум и крики. «Кинза и мята» не намерена нарушать краевой закон о тишине и после 23 часов ночи сотрудники заведения будут выключать музыку и просить посетителей переместиться в помещение.

представитель компании «Кинза Лазурная»:

95% посетителей нашего заведения — жители этого микрорайона. Он новый, благополучный, здесь живут приличные люди. Неужели местные так плохо думают о своих соседях, что ждут от них шума, пьяных драк и прочих безобразий?

Место для веранды до того , как пригнали «Урал» Вячеслав Курильский

Как будет развиваться ситуация

Сотрудник компании «Кинза Лазурная» рассказал, что сотрудники заведения вызывали ГИБДД, чтобы те эвакуировали «Урал». Но инспекторы сказали, что большегруз может здесь стоять, штрафовать его собственника не за что. Он намерен вести переговоры с жильцами, но признает, что они настроены враждебно.

Если найти общий язык не удастся, руководство «Кинзы и Мяты» предложит администрации Индустриального района компромиссный вариант: заведение готово арендовать участок под веранду на аллее через дорогу по ул. Лазурной, а свою землю предоставить под тротуар и парковки. Такой вариант предприниматели уже предлагали в 2017 году, но его не приняли. Если чиновники снова не согласятся на такой обмен, Щепинов не исключает, что разбирательство между сторонами перетечет в суд.