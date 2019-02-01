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Барнаульцы сидят без воды из-за новой коммунальной аварии (обновлено)

Рано утром в Барнауле на пересечении ул. Телефонная и ул. Юрина произошла коммунальная авария. Очевидцы в Barnaul 22 сообщают, что вода бежит по дороге, а в близлежащих домах нет воды — ни холодной, ни горячей.

Коммунальный порыв на Телефонной-Юрина.
Коммунальный порыв на Телефонной-Юрина.
Владимир Миронов в vk.com/barneos22

Сотрудники ГИБДД перекрыли улицы вблизи повреждения, водителей призывают искать пути объезда.

На данный момент воду уже перекрыли. По сообщению пресс-центра мэрии, коммунальную аварию устраняет «Барнаульский водоканал». Около 6 утра коммунальные службы обнаружили повреждение в системе водоснабжения Д-500 по адресу ул. Телефонная, 40.

Залита проезжая часть на улицах Телефонная от Юрина до Г. Исакова и далее по Г. Исакова до Матросова. Работает дорожная техника.

Коммунальный порыв на Телефонной-Юрина.
Коммунальный порыв на Телефонной-Юрина.
Pavel Woof в vk.com/barneos22

Барнаульцы в соцсетях выясняют, где отключили воду.

Егор Егоров:

Телефонная-Юрина порыв, а воды никакой нет аж на Г. Исакова-2-я С. Западная.

Света Овчинникова:

Ленина-С. Западная тоже нет воды.

Между тем, на улице температура воздуха составляет -33 градуса. Люди в соцсетях сочувствуют коммунальщикам, которым придется устранять этот порыв.

Обновлено в 9:00:

Выход воды перекрыли в 7:30, сотрудники водоканала приступили к земляным работам, сообщает мэрия Барнаула.

Движение транспорта пока перекрыто на следующих участках:

  • ул. Юрина от ул. Матросова до пр. Коммунаров;
  • ул. Матросова от ул. Г. Исакова до ул. Юрина;
  • ул. Г. Исакова от ул. Телефонной до ул. Матросова.

Улицы откроют после устранения аварии и очистки проезжей части.

В связи с аварией временно изменился маршрут движения автобуса № 53, его частично пустили по пр. Коммунаров: … ул. Антона Петрова — пр. Коммунаров — ул. Меланжевая— ул. Матросова, далее — по маршруту.

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