Барнаульцы сидят без воды из-за новой коммунальной аварии (обновлено)

Сотрудники ГИБДД перекрыли улицы вблизи повреждения, водителей призывают искать пути объезда.
На данный момент воду уже перекрыли. По сообщению пресс-центра мэрии, коммунальную аварию устраняет «Барнаульский водоканал». Около 6 утра коммунальные службы обнаружили повреждение в системе водоснабжения Д-500 по адресу ул. Телефонная, 40.
Залита проезжая часть на улицах Телефонная от Юрина до Г. Исакова и далее по Г. Исакова до Матросова. Работает дорожная техника.
Барнаульцы в соцсетях выясняют, где отключили воду.
Телефонная-Юрина порыв, а воды никакой нет аж на Г. Исакова-2-я С. Западная.
Ленина-С. Западная тоже нет воды.
Между тем, на улице температура воздуха составляет -33 градуса. Люди в соцсетях сочувствуют коммунальщикам, которым придется устранять этот порыв.
Обновлено в 9:00:
Выход воды перекрыли в 7:30, сотрудники водоканала приступили к земляным работам, сообщает мэрия Барнаула.
Движение транспорта пока перекрыто на следующих участках:
- ул. Юрина от ул. Матросова до пр. Коммунаров;
- ул. Матросова от ул. Г. Исакова до ул. Юрина;
- ул. Г. Исакова от ул. Телефонной до ул. Матросова.
Улицы откроют после устранения аварии и очистки проезжей части.
В связи с аварией временно изменился маршрут движения автобуса № 53, его частично пустили по пр. Коммунаров: … ул. Антона Петрова — пр. Коммунаров — ул. Меланжевая— ул. Матросова, далее — по маршруту.