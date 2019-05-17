Барнаульцы сняли на видео большой коммунальный фонтан

В Барнауле утром 17 мая забил коммунальный фонтан. Ролик с происшествием опубликовали в группе «Барнаул 22».

«Фонтан» появился на пересечении улиц Малахова — Балтийская. На кадрах с места происшествия видно, что в небо поднимаются потоки воды.

В пресс-службе СГК altapress.ru сообщили, что причина порыва — опрессовка теплосетей. На месте работают специалисты, вода уже не выходит на поверхность.

Напомним, 13 мая в Барнауле началась опрессовка теплосетей по контуру ТЭЦ-3. В прошлые годы из-за специальной подачи высокого давления также обнаруживались слабые места в трубах, что оборачивалось порывами и «фонтанами».