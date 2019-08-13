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Происшествия

Барнаульцы борются за жизнь собаки, попавшей в яму с гудроном

В районе Барнаульского аэропорта 12 августа собака угодила в глубокую яму с гудроном, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Неравнодушные жители помогли ей выбраться и уже второй день пытаются отмыть едкое вещество с шерсти и спасти жизнь животного.

В Барнауле собака сутки просидела в яме с гудроном.
В Барнауле собака сутки просидела в яме с гудроном.
"Инцидент Барнаул"

По словам горожан, собака пробыла в яме целые сутки и никто не пытался помочь. Потом на помощь все же пришли случайные мужчины. Отмывать собаку принялись добровольцы в приюте «Бусинка».

«А кто следующий? Опять животное или ребёнок? Спасатели потратили много сил и времени, чтобы достать собаку, но отмыть ее до сих пор не получилось и требуется помощь добровольцев», — рассказала одна из зоозащитниц.

По информации из приюта, многие барнаульцы откликнулись на просьбу о помощи: привезли 15 литров масла, постельное белье, лекарства.

Состояние пса стабильно тяжелое.

О том, как помочь волонтерам, можно узнать в группе приюта «Бусинка».

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