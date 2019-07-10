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Происшествия

Барнаульцы устроили перестрелку, есть раненые

10 июля на пересечении улиц Попова и Гущина произошла перестрелка, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Один из участников получил ранение головы, другому пуля попала в живот, говорят свидетели.

ЧП на перекрестке ул. Попова и Гущина.
ЧП на перекрестке ул. Попова и Гущина.
"Инцидент Барнаул"

На месте стоят несколько экипажей полиции и скорая. Как рассказал один из очевидцев, была перестрелка между пассажирами автомобиля ВАЗ-2106 и Datsun.

В Barnaul22 пишут, что была погоня: на Гущина «шестерка» перегородила дорогу второй машине и началась перестрелка. Мужчину с ранением живота увезли на «скорой».

Также свидетели сообщили, что мужчины подрались с сотрудниками ГАИ и патрульно-постовой службы. В пресс-службе ГУВД по Барнаулу altapress.ru опровергли эту информацию, сообщив, что активного сопротивления нарушители порядка не оказывали.

Сообщение об инциденте зарегистрировали в отделе полиции по Ленинском району. Сотрудники полиции проводят проверку. Участников инцидента задержали.

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