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Барнаульцы утверждают, что городе действует очень хитрая группа мошенников

В редакцию altapress.ru обратилась группа барнаульцев (несколько человек), которые утверждают, что стали жертвами очень хитрых мошенников. При этом их обращения в районную прокуратуру и полицию оказались безрезультатными.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Обратившиеся (вместе с адвокатом) предоставили официальное заявление в адрес редакции, а также на имя прокурора Алтайского края Александра Руднева.

В документе сказано, что в Барнауле в сговоре действуют два мошенника, некто Т. и Г. (фамилии пока полностью не указываются, поскольку вина этих граждан пока не доказана). Эти два якобы довольно известных в городе человека заняли у пострадавших барнаульцев в частном порядке в общей сложности 15 млн рублей. Но возвращать деньги не спешат, поскольку долг отдавать нечем.

Мошенническая схема выглядела при этом таким образом. Например, Г. занимал деньги у физлица под расписку, а когда наступал срок расчета, то говорил, что он перезанял всю сумму Т. Когда владелец займа пытался «выбить» деньги с Т., то тот утверждал, что давно вернул их Г. Подобная схема действовала безотказно во всех случаях.

Барнаульцы утверждают, что уже обращались с заявлениями в отделы полиции Индустриального, Железнодорожного и Октябрьского районов, а также в прокуратуру Индустриального района Барнаула.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

Однако в ответ получили формальные ответы-отписки, где указывались некие основания в отказе возбуждения уголовного дела. Иными словами — разбирайтесь сами.

Пострадавшие утверждают, что в сложившейся ситуации у них не было иного выхода, кроме как обратиться в краевую прокуратуру, краевое СУ СК и редакцию altapress.ru.

Они предупреждают, что от действий мошенников могут пострадать другие жители Барнаула и Алтайского края.

Altapress.ru сообщит подробности ответа заявителям из краевой прокуратуры и Следственного комитета РФ.

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