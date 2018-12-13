Барнаульцы: в школе распространяли запрещенное вещество, ребенку стало плохо

В группе «Барнаул 22» пользователи сообщили , что учащийся школы предлагал детям запрещенное вещество. По их словам, один из школьников попробовал и ему стало плохо.

В СУ СКР по Алтайскому краю пишут, что проверяют информации о том, что один из учеников «Средней образовательной школы № 114» Барнаула в здании учебного заведения распространял запрещенное вещество, предположительно «Насвай».

По предварительной информации, в конце ноября 2018 года учащемуся 5 класса после употребления этого вещества стало плохо. Узнав об этом, руководство школы ничего не сделало, чтобы оказать ребенку помощь. Также информацию о произошедшем скрыли от сотрудников правоохранительных органов.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они дадут юридическую оценку действиям должностных лиц школы.

Представители группы «Барнаул 22» 6 декабря написали, что обращались за комментарием к директору школы Наталье Екшибаровой. Она пояснила, что информация ложная, подобного инцидента не было.