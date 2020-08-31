Барнаульцы в жарких спорах выясняют виновного в ДТП: женщина, «шахматист» или бетономешалка

В паблике « Инцидент Барнаул » разыскивают свидетелей ДТП на трассе и опубликовали видео с моментом столкновения, которое стало предметом горячих споров с переходом на оскорбления.

Жительница Барнаула отметила, что в ДТП она попала благодаря водителю машины марки Lexus и отчасти бетономешалке, которая в целом хоть и не виновата, но роль свою тоже сыграла.

«По ее словам, она двигалась со скоростью 90 км/ч. В какой-то момент с развязки на полосу разгона выезжает бетономешалка. В это же время по этой полосе едет „шахматист“ на Лексусе, который пытался обогнать бетономешалку, но не успел», — пересказали в паблике версию водительницы.

Женщина, пытаясь избежать столкновение с машиной Lexus, резко вывернула на левую полосу, где столкнулась с автомобилем Honda Fit.



В ходе обсуждения видео мнения в комментариях разделились: или виноват Lexus, или сама водительница.

«Обгон справа запрещен, полоса справа только для съезжающей справа машины <…> Обязан был уступить, а потом обгонять, а не вклиниваться в щель, создав таким образом аварийную ситуацию», — назвали причину, согласно которой виноват Lexus.

Противники такой «теории» отметили, что женщина могла в зеркало посмотреть, прежде чем резко «дергать руль». Кроме того, необходимо не только мониторить, но и правильно трактовать разные ситуации на дороге.

«Lexus ехал скорее всего на скорости и собирался проехать и перестроиться в левый ряд, а тут бетономешалка на его полосу выезжает — он немного прижался, но даже на ее полосу вроде не заехал <…> Lexus был в своей полосе и касание не было <…> Мотать рулем просто так не нужно», — пришла к выводу вторая сторона.

В итоге спор о ПДД, правилах обгона и причинно-следственных связях дошел до легких оскорблений. К примеру, комментаторы пытались выяснить, кого именно из них «ломом били».