Барнаульцы вытолкали застрявшую пожарную машину, которая спешила на вызов

Автомобиль застрял на рельсах трамвайного переезда.
Предположительно, машина ехала на тушение пожара на ул. Новороссийской. Там горел административное здание. Как стало известно позже, пострадавших нет.
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Неравнодушные барнаульцы помогли пожарным вытолкать застрявшую машину. Это произошло 22 февраля, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.
Автомобиль застрял на рельсах трамвайного переезда.
Предположительно, машина ехала на тушение пожара на ул. Новороссийской. Там горел административное здание. Как стало известно позже, пострадавших нет.
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