Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Барнаульцы возмущены ездой крутой тачки по тротуару и призывают полицию найти барина

Жители Барнаула очень эмоционально отреагировали на поведение водителя дорогостоящего внедорожника, который в День города 19 сентября внаглую объезжал пробку на улице Ядринцева даже не по встречке, а просто по тротуару. Видео под заголовокм «Барин объезжает пробку» опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».

Пробки в Барнауле 18 сентября.
Пробки в Барнауле 18 сентября.
altapress.ru

Судя по записи с видеорегистратора, водитель джипа решил нет тратить время зря, а просто объехал пробку по встречному тротуару.

Добропорядочные граждане тут же сдали нарушителя в комментариях.

«Номер с222ар22, автотека выдает туарег 2011 года. Может, и правда стоит видео в ГИБДД отправить, а то кто-нибудь сейчас ищет этот крузак».

«Может, у человека что-то случилось, да и тротуар пустой. А если бы на стареньком жигуленке так проехал? Не заметили бы? Или просто кличку водителю дали не Барин, а какую нибудь другую?»

«Видео отправьте на сайт ГИБДД, и нет проблем».

«Для составления протокола надо знать место и время правонарушения, а это только свидетельские показания. Иначе виновник может сказать, что да типо было, каюсь. Но только это произошло году в 2018, так что срок давности прошёл, извини начальник».

Напомним, 19 сентября в Барнауле были зарегистрированы 10-балльные пробки. Из-за празднования Дня города, авиашоу пилотажной группы «Стрижи» и праздничного салюта на улицы вышло рекордное количество людей и машин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость