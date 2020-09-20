Барнаульцы возмущены ездой крутой тачки по тротуару и призывают полицию найти барина

Жители Барнаула очень эмоционально отреагировали на поведение водителя дорогостоящего внедорожника, который в День города 19 сентября внаглую объезжал пробку на улице Ядринцева даже не по встречке, а просто по тротуару. Видео под заголовокм «Барин объезжает пробку» опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».

Судя по записи с видеорегистратора, водитель джипа решил нет тратить время зря, а просто объехал пробку по встречному тротуару.

Добропорядочные граждане тут же сдали нарушителя в комментариях.

«Номер с222ар22, автотека выдает туарег 2011 года. Может, и правда стоит видео в ГИБДД отправить, а то кто-нибудь сейчас ищет этот крузак». «Может, у человека что-то случилось, да и тротуар пустой. А если бы на стареньком жигуленке так проехал? Не заметили бы? Или просто кличку водителю дали не Барин, а какую нибудь другую?» «Видео отправьте на сайт ГИБДД, и нет проблем». «Для составления протокола надо знать место и время правонарушения, а это только свидетельские показания. Иначе виновник может сказать, что да типо было, каюсь. Но только это произошло году в 2018, так что срок давности прошёл, извини начальник».

Напомним, 19 сентября в Барнауле были зарегистрированы 10-балльные пробки. Из-за празднования Дня города, авиашоу пилотажной группы «Стрижи» и праздничного салюта на улицы вышло рекордное количество людей и машин.