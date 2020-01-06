Барнаульцы встали на пути грузовиков в защиту леса и из страха лишиться воды

Жители поселка Борзовая заимка вынуждены бороться с вывозом снега. Его грузовики массово свозят в сосновый бор вместе с реагентами и мусором. Городские власти утверждают, что место снегоотвала согласовано, но местные им не верят.

Жительница Борзовой Заимки Марина рассказала, что снег стали свозить на территорию бывшей войсковой части по адресу ул. Вечерняя, 51 около месяца назад, но в малых количествах — по «одному-два большегруза». Однако, 6 января за весь день местные насчитали 18 грузовиков.

Жители опасаются, что весной снег пойдет из леса в поселок, и их может затопить, как это было в 2018 году. Тогда снег так же свозили в бор. Весной 2019 года инцидент не повторился. «Мало снега выпало», — объясняют барнаульцы.

Но это не единственная проблема. Местные утверждают, что в Борзовой Заимке нет центрального водоснабжения — у всех стоят насосные станции. Когда снег начнет таять, вся вода вместе с солью и реагентами окажется в грунтовых водах, а потом в их домах. Помимо реагентов в лес попадает мусор и пластиковые бутылки. «А ведь это природоохранная зона», — сетует Марина.

Весной на снегоотводе в лесу altapress.ru

Также местные не исключают, что большегрузы, могут отрезать их от города. Многотонные машины ездят по переправе через Барнаулку, которая рассчитана всего на 6 тонн.

Городские власти прокомментировали ситуацию:

Место снегоотвала, расположенное по адресу ул. Вечерняя, 51 (территория бывшей войсковой части) утверждено постановлением администрации города. Вывоз снега на данную территорию ведётся на протяжении нескольких лет. Подтопления посёлка Борзовая заимка талыми водами со снегоотвала не фиксировались. Опасности подтопления нет. Место данного снегоотвала согласовано с Роспотребнадзором и министерством природных ресурсов Алтайского края. В настоящее время все снегоотвалы заполнены практически на 100 процентов. Формировать второй ярус на них не даёт погода. Техника проваливается. Поэтому увеличен вывоз снега с городских улиц именно на снегоотвалы на ул. Вечерней. С наступлением низких температур вывоз снега на данную площадку сократится.

Однако жители не согласны: «Не вывозился сюда снег никогда, потому что это пригорок. Отсюда вся вода к Барнаулке идет через поселок. А потом в Обь. Только в прошлом году начали». Документам, подтверждающим, что площадка определена для отвала снега местные тоже не поверили и отметили, что на бумагах нет подписи уполномоченного лица.

Жители Борзовой Заимки решили «идти до конца» и решительно настроены бороться за лес и свои дома.