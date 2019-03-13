Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаульцы заработали на незаконной миграции китайцев десятки миллионов рублей

Два барнаульца организовали незаконный канал миграции китайцев в Россию. Они пять лет ввозили граждан КНР под видом квалифицированных сотрудников, но те трудились разнорабочими. Сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю задержали их, сообщает пресс-служба управления.

Китай.
Китай.
СС0

Следствие и суд установили, канал работал с 2013 по 2017 г. на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Алтайского края и Московского региона.

Преступной группой граждан России и Республики Казахстан руководил житель Барнаула. Он вместе с подельником из Барнаула зарегистрировал фиктивные организации «Азия Моторс», «ТД Китайский Мир» и «АГРОХОЛДИНГ». Эти компании оформляли въезд и пребывание граждан КНР в России под видом высококвалифицированных специалистов. В действительности иностранцы являлись разнорабочими.

В результате в Россию перебрались более 300 граждан КНР. Преступная группа заработала десятки миллионов рублей.

Пресс-служба УФСБ сообщает, что главный организатор канала пытался представить себя психически больным. Он предоставил следствию соответствующие документы, но в ходе проведенной психиатрической экспертизы его признали вменяемым. Суд приговорил барнаульцев к 3 и 2,5 годам лишения свободы условно соответственно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость