Барнаульцы заработали на незаконной миграции китайцев десятки миллионов рублей

Два барнаульца организовали незаконный канал миграции китайцев в Россию. Они пять лет ввозили граждан КНР под видом квалифицированных сотрудников, но те трудились разнорабочими. Сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю задержали их, сообщает пресс-служба управления.

Следствие и суд установили, канал работал с 2013 по 2017 г. на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Алтайского края и Московского региона.

Преступной группой граждан России и Республики Казахстан руководил житель Барнаула. Он вместе с подельником из Барнаула зарегистрировал фиктивные организации «Азия Моторс», «ТД Китайский Мир» и «АГРОХОЛДИНГ». Эти компании оформляли въезд и пребывание граждан КНР в России под видом высококвалифицированных специалистов. В действительности иностранцы являлись разнорабочими.

В результате в Россию перебрались более 300 граждан КНР. Преступная группа заработала десятки миллионов рублей.

Пресс-служба УФСБ сообщает, что главный организатор канала пытался представить себя психически больным. Он предоставил следствию соответствующие документы, но в ходе проведенной психиатрической экспертизы его признали вменяемым. Суд приговорил барнаульцев к 3 и 2,5 годам лишения свободы условно соответственно.