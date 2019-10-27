Барнаульцы жалуются на наркоманов в Индустриальном районе

Шумная квартира, где ночью развлекались молодые люди, сдается посуточно. Жильцы рассказали, что ночью 27 октября эта компания учинила погром в квартире.
Сначала они разгромили все внутри, а потом начали бегать по этажам, «долбиться в другие квартиры и кричать, что кого-то порезали».
Когда терпение жильцов кончилось, они под утро вызвали наряд полиции. Блюстители правопорядка задержали мужчину и девушку, как предполагается, в наркотическом опьянении. В подъезде оторвали плитку («возможно, там была закладка»), также «там валяется много шприцов и прочих наркоманских аксессуаров».
Жильцы также пишут, что неподалёку от дома есть рощица, в которой также нередко шныряют наркоманы. Но их там никто не задерживает.