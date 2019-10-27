Барнаульцы жалуются на наркоманов в Индустриальном районе

Жильцы барнаульской новостройки на улице Балтийская, 99 сообщают, что в ночь с 26 на 27 октября весь дом «стоял на ушах» из-за веселых молодых людей, которые ведут так себя, по отзывам очевидцев, под воздействием наркотических веществ.

Шумная квартира, где ночью развлекались молодые люди, сдается посуточно. Жильцы рассказали, что ночью 27 октября эта компания учинила погром в квартире.

Сначала они разгромили все внутри, а потом начали бегать по этажам, «долбиться в другие квартиры и кричать, что кого-то порезали».

Когда терпение жильцов кончилось, они под утро вызвали наряд полиции. Блюстители правопорядка задержали мужчину и девушку, как предполагается, в наркотическом опьянении. В подъезде оторвали плитку («возможно, там была закладка»), также «там валяется много шприцов и прочих наркоманских аксессуаров».

Жильцы также пишут, что неподалёку от дома есть рощица, в которой также нередко шныряют наркоманы. Но их там никто не задерживает.