Барнаульцу дали срок за жестокое двойное убийство

38-летний житель Барнаула вышел из тюрьмы и через месяц убил двух человек. Суд уже вынес ему приговор, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Все произошло в феврале 2019 года. Барнаулец познакомился на улице в районе поселка Новосиликатный с двумя 49-летними мужчинами, после чего на протяжении двух дней они вместе пили.

Между гостем и новыми знакомыми произошла ссора, хозяин выгнал его из дома. Спустя некоторое время рецидивист вернулся и стал избивать новых знакомых. Одному он нанес более 40, второму — более 20 ударов руками и ногами, а также стулом по голове.

От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.

Злоумышленник вину в убийстве признал частично, утверждая, что потерпевшие первыми стали его избивать, а он лишь оборонялся.

Суд признал рецидивиста виновным и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.