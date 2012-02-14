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Происшествия

Барнаульцу грозит 20 лет тюрьмы за просмотр порно вместе с 10-летним мальчиком

Барнаульца, обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика, заключили под стражу, сообщает краевая прокуратура. Ему грозит до 20 лет тюрьмы,.

Ребенок с телефоном.
Ребенок с телефоном.
СС0

В ведомстве установили, что мужчина 7 февраля 2020 года находясь в квартире, куда его впустил мальчик, демонстрировал ребенку видеозапись порнографического содержания и совершил иные действия сексуального характера.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 4 пункт «б» ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Суд Индустриального района заключил обвиняемого под стражу до 8 апреля 2020 года.

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