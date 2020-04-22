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Происшествия

Барнаульцу грозит наказание за попытку вывезти за границу корм для рыбок

Барнаулец пытался незаконно вывезти из страны товары, которые должны перемещаться через границу с соблюдением запретов и ограничений. Речь идет о корме для рыб.

Аквариум.
Аквариум.
CC0

Все произошло еще до запрета перелетов за рубеж. Зарегистрировавшись на рейс Новосибирск-Камрань, барнаулец направился в зеленый коридор — тем самым он заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Мужчина также сообщил об отсутствии в его ручной клади и багаже товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через границу.

Таможенники все же нашли у него в багаже 20 пакетов с веществом коричневого цвета общим весом более 21 кг.

Корм для рыбок.
Корм для рыбок.
пресс-служба Сибирской оперативной таможни

Мужчина пояснил, что это «корм для рыбок» и вывозит он их во Вьетнам по просьбе друга.

«Согласно результатам исследования экспертов, товары являются объектами животного происхождения — сухими цистами вида Artemia Salina (Артемия), которые должны перемещаться через границу с соблюдением запретов и ограничений», — рассказали в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.

Артемия Салина — рачок, обитающий в соленых озерах. Яйца рачка — высокопитательный корм для молоди всех видов рыб.

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