Барнаульцу грозит наказание за попытку вывезти за границу корм для рыбок

Барнаулец пытался незаконно вывезти из страны товары, которые должны перемещаться через границу с соблюдением запретов и ограничений. Речь идет о корме для рыб.

Все произошло еще до запрета перелетов за рубеж. Зарегистрировавшись на рейс Новосибирск-Камрань, барнаулец направился в зеленый коридор — тем самым он заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Мужчина также сообщил об отсутствии в его ручной клади и багаже товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через границу.

Таможенники все же нашли у него в багаже 20 пакетов с веществом коричневого цвета общим весом более 21 кг.

Корм для рыбок. пресс-служба Сибирской оперативной таможни

Мужчина пояснил, что это «корм для рыбок» и вывозит он их во Вьетнам по просьбе друга.

«Согласно результатам исследования экспертов, товары являются объектами животного происхождения — сухими цистами вида Artemia Salina (Артемия), которые должны перемещаться через границу с соблюдением запретов и ограничений», — рассказали в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.