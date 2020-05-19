Барнаульцу грозит тюрьма за краснокнижный улов

53-летний рыбак из Барнаула выловил из Оби стерлядь и причинил государству ущерб на 137 тысяч рублей. Мужчину задержали сотрудники линейного управления полиции и специалисты Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Стерлядь относится к семейству осетровых, занесена в Красную книгу Алтайского края, и ее вылов на территории региона запрещен.

Барнаулец же с помощью моторной лодки установил снасти — три перетяги длиной почти четверть километра — и выловил 15 экземпляров стерляди.

Как рассказали в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «а», «б» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста).

За совершение этого преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.