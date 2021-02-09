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Происшествия

Барнаульцу грозит тюрьма за продажу одной ценной рыбины

25-летнего жителя Барнаула задержали за незаконную продажу рыбы особо ценных пород. Он продал на рынке один экземпляр сибирского осетра.

Ценная рыба.
Ценная рыба.
сибфоут.мвд.рф

Еще две рыбы этого же вида транспортные полицейские обнаружили в холодильнике.

Ценная рыба.
Ценная рыба.
сибфоут.мвд.рф

Сибирский осетр относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу, поэтому его вылов и продажа запрещены.

«Сотрудники транспортной полиции изъяли рыбу и направили ее на исследование. Согласно экспертизе, указанные особи были добыты из естественной среды обитания в реке Обь», — сообщили в транспортном управлении МВД по СФО.

На барнаульца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. За незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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