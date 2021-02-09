Барнаульцу грозит тюрьма за продажу одной ценной рыбины

Еще две рыбы этого же вида транспортные полицейские обнаружили в холодильнике.
Сибирский осетр относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу, поэтому его вылов и продажа запрещены.
«Сотрудники транспортной полиции изъяли рыбу и направили ее на исследование. Согласно экспертизе, указанные особи были добыты из естественной среды обитания в реке Обь», — сообщили в транспортном управлении МВД по СФО.
На барнаульца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. За незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до одного миллиона рублей.