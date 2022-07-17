Барнаульцу прострелили ногу у пивбара

Об инциденте сообщили подписчики телеграм-канала «В курсе 22».
Потасовка случилась на улице Сухэ-Батора у бара «Крафтбургер». По сообщению очевидцев, на мужчину и женщину набросилась компания из четырех мужчин.
Группа якобы была вооружена пистолетами и ножами. Они угрожали оружием, затем прострелили ногу молодому человеку.
К моменту приезда полиции группа уехала на внедорожнике, пишут в соцсетях.
«Отдельное спасибо Росгвардии, ребята быстро сработали и по рации передали все данные, моментально отправились за ними», — сообщили очевидцы.
Что случилось с нападавшими — неизвестно.
Ранее священнику Храма Сергия Радонежского выстрелили в челюсть.