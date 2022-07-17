17 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульцу прострелили ногу у пивбара

Рано утром 17 июля в Барнауле у одного из пивбара города произошел вооруженный конфликт, в результате которого был ранен молодой человек.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Об инциденте сообщили подписчики телеграм-канала «В курсе 22».

Потасовка случилась на улице Сухэ-Батора у бара «Крафтбургер». По сообщению очевидцев, на мужчину и женщину набросилась компания из четырех мужчин.

Группа якобы была вооружена пистолетами и ножами. Они угрожали оружием, затем прострелили ногу молодому человеку.

К моменту приезда полиции группа уехала на внедорожнике, пишут в соцсетях.

«Отдельное спасибо Росгвардии, ребята быстро сработали и по рации передали все данные, моментально отправились за ними», — сообщили очевидцы.

Что случилось с нападавшими — неизвестно.

Ранее священнику Храма Сергия Радонежского выстрелили в челюсть.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость