Баснословную кучу денег 150 переводами подарила мошенникам жительница Алтайского края

51-летняя жительница Камня-на-Оби стала жертвой мошенников. Она лишилась не только своих сбережений, но и кредитных денег. В общей сумме 3 млн 707 тыс. рублей.

На протяжении десяти дней женщина перечисляла крупные суммы незнакомцам, которые звонили ей с разных номеров, как стационарных, начинающихся с кода «495», так и с мобильных, представляясь сотрудниками банков и следователями.

Горожанка сделала 150 переводов.

Все началось с того, что ей позвонил мужчина, «сотрудник банка», и поинтересовался, не осуществляла ли она в ближайшее время перевод денежных средств с банковской карты.

Потом незнакомец по традиционной схеме сообщил, что мошенники пытались похитить с ее счета деньги, сведения передают в следственные органы.

Женщине вскоре стали поступать звонки якобы от следователей, которые подтвердили, что нужно следовать указаниям работников банка.

«В ходе дальнейших многочисленных телефонных разговоров женщину путем обмана убедили снять сбережения и перевести их на счета, которые злоумышленники именовали резервными ячейками», — рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сначала женщина перевела 200 ты. рублей на 12 абонентских номеров, потом оформила кредит на 550 тыс. рублей, 470 из которых перевела на 32 номера, потом 100 тыс. рублей на шесть номеров.

Кредит. СС0

Через три дня она сняла со счетов 1 030 000 рублей, которые тут же перечислила на 35 номеров сотовой связи.

Неизвестные пообещали направить менеджера для оформления документов по созданию новых счетов, на которые будут возвращать все переведенные деньги.

Женщина продолжала верить. Лжебанкиры попросили перевести финансы еще с трех счетов, что она и сделала. Более 1 340 000 тысяч рублей отправились на 45 мобильных телефонов мошенников.

На следующий день женщина подала заявки на оформление кредитов в двух банках. Один в этот же день одобрил сумму в 300 тыс. рублей. Деньги она сразу перевела на десять номеров телефонов.

Через два дня женщина поехала во второй банк, взяла кредит 250 тыс. рублей и сразу же перевела их еще на девять номеров.

Через десять дней жительница Камня наконец поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве.