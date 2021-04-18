Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о смерти мальчика, которого загрызли собаки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование чудовищного случая в Башкортостане, где катавшегося на велосипеде 4-летнего мальчика загрызли собаки.

Как сообщает СК, 17 апреля в селе Сафарово бродячие собаки напали на мальчика, который от полученных травм скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

К ответственности будут привлечены чиновники администрации Учалинского района Башкортостана, которые отвечали за отлов безнадзорных животных.