Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о смерти мальчика, которого загрызли собаки

Как сообщает СК, 17 апреля в селе Сафарово бродячие собаки напали на мальчика, который от полученных травм скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).
К ответственности будут привлечены чиновники администрации Учалинского района Башкортостана, которые отвечали за отлов безнадзорных животных.
«В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.