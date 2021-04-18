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Происшествия

Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о смерти мальчика, которого загрызли собаки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование чудовищного случая в Башкортостане, где катавшегося на велосипеде 4-летнего мальчика загрызли собаки.

Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Как сообщает СК, 17 апреля в селе Сафарово бродячие собаки напали на мальчика, который от полученных травм скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

К ответственности будут привлечены чиновники администрации Учалинского района Башкортостана, которые отвечали за отлов безнадзорных животных.

«В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

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